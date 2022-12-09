МВД Латвии включило Коростелева в черный список

Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, можно только запретить ему въезд.
В течение месяца Коростелев имеет право обжаловать это решение в Административном окружном суде.
Коростелев в программе говорил о тяжелом положении российских солдат на фронте, недостаточном снабжении снаряжением и продовольствием, а также о том, что "Дождь" собрал информацию об указанных проблемах, чтобы помочь их решить, сообщили в СГБ.
Несмотря на пояснения, данные позже представителями телеканала, недопустимо распространение в информационном пространстве Латвии информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные силы. Целенаправленные боевые действия и насилие в отношении мирного населения Украины со стороны вооруженных сил России признаются терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм.
Соответственно, по оценке СГБ, сделанные в программе заявления направлены против интересов национальной безопасности Латвии и создают ложное впечатление о российской армии, поощряя общественное сочувствие к агрессорам.
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