МВД Казахстана заявило о задержании почти 8 тысяч человек

В частности, в ходе рейда на двух рынках в Алматы задержали 207 человек. Кроме того, полиция изъяла пять угнанных автомобилей, две единицы холодного оружия и четыре огнестрельного, а также похищенные вещи.
Накануне сообщалось о задержании более пяти тысяч человек. 134 человека, подозреваемых в особо тяжких преступлениях, направили в изоляторы временного содержания.
В пресс-службе президента Казахстана сообщали, что по результатам протестов возбуждено 125 уголовных дел.
Накануне оперштаб Казахстана сообщил о 164 погибших в ходе протестов. Позже Минздрав заявил, что не распространял таких данных, и назвал это сообщение технической ошибкой.
По более ранним данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 26 протестующих и 16 силовиков.
Массовые протесты в Казахстане продолжались с 2 января, они были вызваны резким повышением цен на топливо. В Алматы протестующие захватили и сожгли здание акимата, происходили перестрелки с военными. По всему Казахстану ввели чрезвычайное положение, по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева в страну ввели миротворцев из стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.
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