МВД Финляндии: "Ситуация на восточной границе представляет угрозу национальной безопасности"

Финляндия вновь полностью закрывает границу с Россией после краткосрочного открытия двух контрольно-пропускных пунктов.

С 20:00 15 декабря по 14 января 2024 года работа КПП на финско-российской границе будет остановлена.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ситуация на восточном рубеже представляет угрозу национальной безопасности. Финляндия обвиняет РФ в организации нелегальной миграции.

"Стало ясно, что двух недель закрытого режима было недостаточно. Очевидно, что явление незаконного въезда происходит под влиянием другого государства и связано с преступностью", - цитирует министра финская служба новостей Yle.

Сообщается, что в четверг в открывшиеся пункты пересечения границы прибыли не менее 90 просителей убежища, в частности граждане Сирии и Сомали.