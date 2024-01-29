Музыкантов группы "Би-2" могут депортировать после задержания в Таиланде. Что известно

На следующий день суд оштрафовал музыкантов (как ранее сообщалось, каждый участник группы получил штраф в размере трех тысяч тайских бат — около 84 долларов). Штраф был оплачен на месте, но из-за того, что задержанным не предоставили переводчика на время судебного заседания, те не смогли ознакомиться с документами по делу.

При этом "Би-2" подчеркнула, что в прошлом году уже успешно провела два концерта в Таиланде, и оба последних мероприятия в Паттайе и на Пхукете проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех требований по безопасности.

Ранее информагентства сообщали, что группу задержали за отсутствие разрешения на работу в Таиланде.

Музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете, а в воскресенье "Би-2" опубликовала на странице группы во "ВКонтакте" первое заявление в связи с произошедшим. Поводом для задержания, говорится в посте, стали "неправильно оформленные организаторами документы".

После суда группу задержала миграционная полиция Таиланда — теперь группу должны перевезти в Бангкок, где будет решаться вопрос о пребывании ее участников в стране, следует из опубликованного поста.

"Причины давления — наша позиция"

"Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг неё подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне", — пишут музыканты.

"Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция", — считают участники "Би-2".

В посте группы отмечается, что они находятся на связи с МИД Израиля, чьи представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации, однако австралийского консула к ним не пустили.

Группа объясняет, что задержаны были все участники группы, среди которых есть граждане России, Израиля и Австралии. "Солисты и основатели группы, Лёва и Шура — не граждане РФ", — сказано в посте.