Музыкантов группы "Би-2" могут депортировать после задержания в Таиланде. Что известно

 
bbcrussian.com
фото DELFI (К.Чаховский)
фото DELFI (К.Чаховский)

Музыканты рок-группы "Би-2", в том числе ее оба солиста Лёва (имя при рождении Егор Бортник, в России включен в реестр "иноагентов") и Шура (Александр Уман), были задержаны в Таиланде, куда приехали с гастролями. Сейчас они находятся в центре временного содержания миграционной полиции на Пхукете и могут быть в ближайшее время депортированы.

Музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете, а в воскресенье "Би-2" опубликовала на странице группы во "ВКонтакте" первое заявление в связи с произошедшим. Поводом для задержания, говорится в посте, стали "неправильно оформленные организаторами документы".

Ранее информагентства сообщали, что группу задержали за отсутствие разрешения на работу в Таиланде.

При этом "Би-2" подчеркнула, что в прошлом году уже успешно провела два концерта в Таиланде, и оба последних мероприятия в Паттайе и на Пхукете проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех требований по безопасности.

Первую ночь после задержания участники группы провели в камере полицейского участка.

На следующий день суд оштрафовал музыкантов (как ранее сообщалось, каждый участник группы получил штраф в размере трех тысяч тайских бат — около 84 долларов). Штраф был оплачен на месте, но из-за того, что задержанным не предоставили переводчика на время судебного заседания, те не смогли ознакомиться с документами по делу.

После суда группу задержала миграционная полиция Таиланда — теперь группу должны перевезти в Бангкок, где будет решаться вопрос о пребывании ее участников в стране, следует из опубликованного поста.

"Причины давления — наша позиция"

"Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг неё подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне", — пишут музыканты.

"Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция", — считают участники "Би-2".

В посте группы отмечается, что они находятся на связи с МИД Израиля, чьи представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации, однако австралийского консула к ним не пустили.

Группа объясняет, что задержаны были все участники группы, среди которых есть граждане России, Израиля и Австралии. "Солисты и основатели группы, Лёва и Шура — не граждане РФ", — сказано в посте.

Накануне близкий друг музыкантов "Би-2", российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков (Минюст РФ включил его в реестр "иноагентов") рассказал изданию SOTA, что к задержанию музыкантов может быть причастно российское консульство, и что депортации музыкантов в Россию добивается лично консул России в Таиланде Владимир Соснов, но официального подтверждения этой информации нет.

Сам Соснов в субботу подтвердил, что семь участников группы "Би-2" задержаны и "будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации" (цитата по агентству ТАСС).

Не первый случай

Участники "Би-2" открыто выступили против войны, которую Россия ведет в Украине, и, если участников группы депортируют из Таиланда в Россию, им может грозить административное или уголовное преследование.

В субботу российский комик Максим Галкин (в России признан "иноагентом"), также выступивший против войны в Украине и уехавший из России, рассказал об отмене предстоящего концерта на острове Бали в Индонезии.

По его словам, индонезийские пограничники прямо сказали ему, что письмо с просьбой не пускать артиста на Бали индонезийской стороне направили российские власти, но в копии этого письма ему отказали. Ранее также были отменены его концерты в Таиланде и Казахстане.

"Российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам", — прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИД Мария Захарова изданию "Подъем".

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