Мужчина с оружием арестован вблизи с местом митинга Трампа

На предвыборном митинге Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания , огонь по политику открыл 20-летний местный житель Томас Мэттью Крукс. Пуля оцарапала политику ухо, Трамп был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.

Второе покушение произошло 15 сентября в гольф-клубе во Флориде. 58-летний Райан Уэсли Рут через забор направил винтовку на Трампа, игравшего в тот момент в гольф. В ходе расследования прокуратура представила улики, которые, по ее мнению, подтверждают факт планировавшегося покушения на Трампа. В числе прочего, найдено письмо подозреваемого, в котором содержится намек на „попытку покушения на Дональда Трампа“, а также рукописный список дат и мест выступлений Трампа. Предполагаемый злоумышленник пока не признал свою вину. Адвокаты безуспешно пытались добиться его освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение.