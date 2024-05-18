Мужчина, проникший в дом Нэнси Пелоси и напавший на ее мужа, получил 30 лет тюрьмы

ДеПейп после недельного судебного разбирательства в Сан-Франциско был признан виновным в нападении и попытке похищения федерального чиновника в 2022 году.
В результате нападения Пол Пелоси, которому сейчас 84 года, провел в больнице шесть дней с переломом черепа и другими травмами.
Представитель Нэнси Пелоси заявил, что семья «очень гордится своим папой и его большим мужеством» в ночь нападения и во время дачи показаний по этому делу.
Прокуроры просили судью дать ДеПейпу 40 лет лишения свободы. Ему также грозит пожизненное заключение по отдельным государственным обвинениям.
На видео с инцидентом, показанном во время суда, видно, как ДеПейп, гражданин Канады, проживший в США два десятилетия, ворвался в дом Пелоси в Калифорнии 28 октября 2022 года. Он был вооружен молотком
ДеПейп спросил «миссис Пелоси», которой не было дома, и напал на ее мужа Пола.
Когда полицейские прибыли в дом пары после звонка в экстренную службу 911, они увидели, что Пелоси и ДеПейп крепко сжимают молоток.
Полицейские приказали ему бросить оружие, но ДеПейп успел сильно ударить Пелоси, прежде чем полицейские повалили его на землю. Весь инцидент был зафиксирован нательными камерами полицейских.
Помимо перелома черепа, Пол Пелоси получил травмы руки и кисти.
В письме, поданном суду перед вынесением приговора, Нэнси Пелоси призвала суд назначить ДеПейпу «очень длительный» срок наказания, добавив, что она и ее муж никогда не обсуждали этот инцидент.
«Мы с Полом не обсуждали события той ужасной ночи», — написала она. «Пол не хочет вновь возвращаться к этому, и врачи считают, что обсуждение жестокого нападения только разбередит его травму».
В ходе судебного разбирательства Пелоси показал, что ДеПейп заявил, что его план состоял в том, чтобы «устранить» Нэнси Пелоси, которую он назвал «вожаком стаи».
В своем письме в суд перед вынесением приговора Пелоси заявил, что все еще пытается справиться с последствиями нападения.
«Я хожу медленно и испытываю трудности с равновесием. Почти каждый день у меня головные боли, — написал он. — Мне нужно спать в течение дня, и я не могу переносить яркий свет или громкий шум в течение длительного времени».
Назначенный судом адвокат ДеПейпа Джоди Линкер утверждала, что ее клиентом руководили теории заговора, в которые тот «верил всеми фибрами души».
Прокуроры, однако, настаивали, что у ДеПейпа был «план применения насилия», отмечая, что он сказал следователям, что у него есть «список целей» и что он намеревался сломать Нэнси Пелоси коленные чашечки, если она не раскроет «правду». На момент ареста у ДеПейпа при себе были стяжки и прочная клейкая лента.
Помимо федеральных обвинений, ДеПейпу предъявлены отдельные обвинения штата, связанные с нападением. Среди них — кражи со взломом, нападение с применением смертоносного оружия, жестокое обращение с пожилыми людьми и покушение на убийство.
Если он будет признан виновным по этим обвинениям, ему грозит пожизненное заключение. Он не признал себя виновным.