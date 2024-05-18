Мужчина, проникший в дом Нэнси Пелоси и напавший на ее мужа, получил 30 лет тюрьмы

На видео с инцидентом, показанном во время суда, видно, как ДеПейп, гражданин Канады, проживший в США два десятилетия, ворвался в дом Пелоси в Калифорнии 28 октября 2022 года. Он был вооружен молотком

Прокуроры просили судью дать ДеПейпу 40 лет лишения свободы. Ему также грозит пожизненное заключение по отдельным государственным обвинениям.

Представитель Нэнси Пелоси заявил, что семья «очень гордится своим папой и его большим мужеством» в ночь нападения и во время дачи показаний по этому делу.

В результате нападения Пол Пелоси, которому сейчас 84 года, провел в больнице шесть дней с переломом черепа и другими травмами.

ДеПейп после недельного судебного разбирательства в Сан- Франциско был признан виновным в нападении и попытке похищения федерального чиновника в 2022 году.

«Мы с Полом не обсуждали события той ужасной ночи», — написала она. «Пол не хочет вновь возвращаться к этому, и врачи считают, что обсуждение жестокого нападения только разбередит его травму».

В письме, поданном суду перед вынесением приговора, Нэнси Пелоси призвала суд назначить ДеПейпу «очень длительный» срок наказания, добавив, что она и ее муж никогда не обсуждали этот инцидент.

Полицейские приказали ему бросить оружие, но ДеПейп успел сильно ударить Пелоси, прежде чем полицейские повалили его на землю. Весь инцидент был зафиксирован нательными камерами полицейских.

Когда полицейские прибыли в дом пары после звонка в экстренную службу 911, они увидели, что Пелоси и ДеПейп крепко сжимают молоток.

ДеПейп спросил «миссис Пелоси», которой не было дома, и напал на ее мужа Пола.

В ходе судебного разбирательства Пелоси показал, что ДеПейп заявил, что его план состоял в том, чтобы «устранить» Нэнси Пелоси, которую он назвал «вожаком стаи».

В своем письме в суд перед вынесением приговора Пелоси заявил, что все еще пытается справиться с последствиями нападения.

«Я хожу медленно и испытываю трудности с равновесием. Почти каждый день у меня головные боли, — написал он. — Мне нужно спать в течение дня, и я не могу переносить яркий свет или громкий шум в течение длительного времени».

Назначенный судом адвокат ДеПейпа Джоди Линкер утверждала, что ее клиентом руководили теории заговора, в которые тот «верил всеми фибрами души».