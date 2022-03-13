NYC: Do you know him? Earlier today, inside the @MuseumModernArt he stabbed a 24-year-old male employee and a 24-year-old female employee then fled. Both victims are in stable condition at an area hospital. If you have any information, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hkEezq6rQk
— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 13, 2022
Сообщается, что оба получившие многочисленные ножевые ранения сотрудника музея были госпитализированы. Между тем в соцсетях стали появляться записи, на которых видно, как посетители музея после ножевого нападения в панике пытаются добраться до выхода.
Полиция: Нападавший уже нарушал общественный порядок
В полиции Нью-Йорка подтвердили, что злоумышленник ранее дважды нарушал общественный порядок при посещении музея. Имена пострадавших на момент публикации материала DW названы не были. Между тем мэр города Эрик Адамс написал в Twitter, что его уведомили об инциденте и что ранения сотрудников музея не несут угрозу для жизни.
На странице Музея современного искусства в соцсети Twitter указано, что 13 марта он будет закрыт, а посетители смогут вернуть деньги за купленные заранее билеты.
The Museum and its Stores will be closed to the public tomorrow, Sunday, March 13. For assistance in refunding or rescheduling tickets, please contact us at information@moma.org.— MoMA The Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) March 13, 2022
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