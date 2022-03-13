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В Нью-Йорке мужчина набросился на двух сотрудников Музея современного искусства (Museum of Modern Art, MoMA) — мужчину и женщину — с ножом, перепрыгнув через стойку регистрации, и скрылся после нападения. Перед этим они отказались пустить его на просмотр демонстрируемого в этот день фильма из-за предыдущих случаев нарушения им общественного порядка. Инцидент случился в субботу, 12 марта.
Peilis
Peilis
© Shutterstock


Сообщается, что оба получившие многочисленные ножевые ранения сотрудника музея были госпитализированы. Между тем в соцсетях стали появляться записи, на которых видно, как посетители музея после ножевого нападения в панике пытаются добраться до выхода.

Полиция: Нападавший уже нарушал общественный порядок


В полиции Нью-Йорка подтвердили, что злоумышленник ранее дважды нарушал общественный порядок при посещении музея. Имена пострадавших на момент публикации материала DW названы не были. Между тем мэр города Эрик Адамс написал в Twitter, что его уведомили об инциденте и что ранения сотрудников музея не несут угрозу для жизни.

На странице Музея современного искусства в соцсети Twitter указано, что 13 марта он будет закрыт, а посетители смогут вернуть деньги за купленные заранее билеты.

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