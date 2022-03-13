NYC: Do you know him? Earlier today, inside the @MuseumModernArt he stabbed a 24-year-old male employee and a 24-year-old female employee then fled. Both victims are in stable condition at an area hospital. If you have any information, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hkEezq6rQk

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 13, 2022



Сообщается, что оба получившие многочисленные ножевые ранения сотрудника музея были госпитализированы. Между тем в соцсетях стали появляться записи, на которых видно, как посетители музея после ножевого нападения в панике пытаются добраться до выхода.



Полиция: Нападавший уже нарушал общественный порядок



В полиции Нью-Йорка подтвердили, что злоумышленник ранее дважды нарушал общественный порядок при посещении музея. Имена пострадавших на момент публикации материала DW названы не были. Между тем мэр города Эрик Адамс написал в Twitter, что его уведомили об инциденте и что ранения сотрудников музея не несут угрозу для жизни.

На странице Музея современного искусства в соцсети Twitter указано, что 13 марта он будет закрыт, а посетители смогут вернуть деньги за купленные заранее билеты.