Муж премьера Эстонии заявил о выходе из бизнеса, связанного с РФ

"Возник интерес со стороны СМИ, и я понимаю, что моя деловая деятельность, участие и работа в компании Stark Logistics, осуществлявшей перевозки из Эстонии в Россию для нашего клиента AS Metaprint, вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу моей жены, — цитирует заявление портал эстонского гостелерадио ERR. — Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, а также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам".

Бизнесмен принес извинения за сложившуюся ситуацию и ущерб, который она причинила его супруге. Он подтвердил, что Кая Каллас не знала о его предпринимательской деятельности. "На этой неделе мы обсудили все это в свете освещения в СМИ, и ее оценка была четкой — никакие обстоятельства не оправдывают осуществление этих перевозок. Но остановка перевозок для меня уже не является достаточным шагом", — заявил Арво Халлик, добавив, что в этих обстоятельствах ему лучше полностью отказаться от своей доли в Stark Logistics и работы в компании.