Музей Холокоста открылся в Нидерландах и оказался в центре протестов против войны в Газе

Несколько сотен протестующих собрались на площади Ватерлоо в центре города, недалеко от музея и синагоги. Они принесли с собой палестинские флаги и транспаранты.

Некоторые из протестующих против визита Герцога сами являются евреями. Они скандировали «Не от нашего имени» и «Больше никогда!», требуя немедленного прекращения огня в Газе и обвиняя Герцога в соучастии в геноциде палестинцев – обвинение, которое и он, и остальные власти Израиля решительно отвергают.

Музей, на открытие которого приехал Герцог, документирует убийства более ста тысяч голландских евреев во время Второй мировой войны (большинство из которых были депортированы в нацистские концентрационные лагеря).

В заявлении активистов, организовавших воскресную демонстрацию, говорится, что они чтят память жертв Холокоста и не возражают против открытия музея, однако не могут оставаться в стороне, пока продолжается война в Газе.