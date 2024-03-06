МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом

Как указывается на сайте МУС, ордеры на арест были выданы "в контексте ситуации в Украине в связи с предполагаемыми военными преступлениями, совершенными в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года и по меньшей мере по 9 марта 2023 года".

Суд полагает, что Кобылаш и Соколов несут ответственность за военные преступления, заключающиеся в руководстве атаками на гражданские объекты, причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам, а также за преступление против человечности, заключающееся в бесчеловечных действиях, следует из пресс-релиза.