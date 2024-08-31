2024.08.31 17:04

МУС подтвердил, что у Монголии есть обязательства перед ним. В эту страну собирается ехать Путин

 
BBC Russian
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Gavriil Grigorov | Scanpix

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что на Монголию распространяется обязательство сотрудничать с его требованиями. Формально к таким требованиям относится и ордер на арест российского президента Владимира Путина, который намеревается посетить эту страну 3 сентября.

Поездка в Улан-Батор должна стать первым визитом российского лидера в страну, признающую юрисдикцию МУС, с тех пор как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

Суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.

В Кремле заявили, что там никаких опасений по поводу предстоящего визита нет.

„У нас прекрасные отношения с нашими партнерами из Монголии, — заявил, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — И, конечно, все аспекты визита президента были тщательно подготовлены“.

Пресс-секретарь МУС доктор Фади Эль-Абдалла в разговоре с Би-би-си сказал, что страны-члены суда „несут обязанность сотрудничать в соответствии с Главой IX Римского статута“.

В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их „нарушить ранее существовавшее договорное обязательство“ по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.

Неисполнение ордеров МУС

Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи „отказа от сотрудничества“ со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего Ассамблея в составе всех стран-участниц может „принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми“.

МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих стран.

Министерство иностранных дел Украины выразило надежду, что власти Монголии „осознают тот факт, что Владимир Путин является военным преступником“, и призвало арестовать российского лидера и передать его прокурорам в Гааге.

Би-би-си обратилась за комментарием в посольство Монголии и ждёт ответа.

Случаи неисполнения ордеров на арест были: в 2015 году тогдашний президент Судана Омар Башир беспрепятственно покинул ЮАР, несмотря на действующий ордер МУС.

В прошлом году Путин отменил запланированный визит на саммит в Южную Африку — как раз после того, как МУС выдал ордер на его арест.

Президент страны Сирил Рамафоса сказал, что решение российского лидера участвовать в саммите БРИКС дистанционно было „взаимным“.

Путин стал реже ездить за рубеж с начала полномасштабной войны, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест, юрисдикцию МУС не признают. В отличие от них, Монголия завершила процесс вступления в его состав в 2002 году.

Она также имеет репутацию демократической страны (например, Freedom House относит ее к категории свободных стран; Россию, где Freedom House объявлен „нежелательной организацией“, он свободной не считает).

Вместе с тем, Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.

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