МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отложил решение по запросу прокурора МУС Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает в пятницу, 28 июня, израильское издание The Jerusalem Post.

Причиной отсрочки является то, что Великобритания на правах „друга суда“ подала заявление о представлении замечаний о юрисдикции МУС по поводу Израиля. МУС удовлетворил эту просьбу, а также заранее предоставил другим странам право подать замечания. Коллегия МУС постановила, что решение дать такое право Великобритании „может привести к другим запросам“.