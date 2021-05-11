Мукормикоз: черный грибок, из-за которого переболевшие Covid-19 в Индии лишаются глаз

Тем временем с пациенткой, больной диабетом, уже работал оториноларинголог: он удалял из полости носа ткани, пораженные агрессивным грибковым заболеванием, которое затрагивает слизистую оболочку носа, глаза, а иногда и мозг.

После того как его коллега закончил работу, доктору Наиру предстояло провести трехчасовую операцию по удалению глаза.

"Мне придется удалить глаз, чтобы спасти пациентке жизнь, потому что таково течение этой болезни", — объяснил мне перед операцией врач.

Мало того, что в Индии свирепствует вторая волна Covid-19, так теперь врачи сообщают еще и о резком росте случаев редкой инфекции, которую называют "черным грибком", среди тех, кто пережил или еще болеет коронавирусом.

Что такое мукормикоз?

Мукормикоз людей (это болезни бывают подвержены и животные) — весьма агрессивное заболевание, которое вызывается разнообразными видами грибов семейства Мукоровые.

Эти грибки питаются органикой и широко распространены: они встречаются в земле, растениях, в разлагающихся фруктах и овощах и навозе животных.

Обычно грибок не опасен, но для людей с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ/СПИДом он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

"Этот грибок можно найти и в почве, и в воздухе, и даже в слизистой носа здоровых людей", — говорит доктор Наир.

Доктор Наир полагает, что у больных или переболевших коронавирусом толчком к развитию мукормикоза (причем в 50% случаев все заканчивается летальным исходом) могут быть стероиды, активно и успешно применяемые в случае тяжелого протекания Covid-19.

Стероиды снимают воспаление легких и не дают иммунной системе причинять дополнительный вред организму, когда она избыточно реагирует на коронавирус. Но одновременно стероиды снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

Именно такое ослабление иммунной системы и может вести к развитию мукормикоза.

"Диабет снижает защитную способность организма, коронавирус усугубляет этот эффект, а потом стероиды, помогающие бороться с Covid-19, подливают масла в огонь", — говорит доктор Наир.

Он работает в Мумбаи, одном из городов, наиболее сильно пострадавших от второй волны коронавируса, и в апреле наблюдал уже около 40 пациентов с грибковым заражением. Многие из этих людей были диабетиками, которые перенесли коронавирус дома. Одиннадцать из них попали в больницу, где им пришлось удалять глаза.

В период между декабрем и февралем шестеро коллег доктора Наира в Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде и Пуне сообщили о 58 случаях мукорвикоза, причем большинство пациентов заразилось через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

По словам доктора Ренуки Браду, заведующей отделением оториноларингологии одной из ведущих больниц Мумбаи "Сион", за последние два месяца там было зарегистрировано 24 случая грибковой инфекции по сравнению с шестью случаями за весь прошлый год.

При этом 11 заразившимся пришлось удалить один глаз, а шестеро скончались. Большинство пациентов доктора Браду были людьми среднего возраста, больными диабетом, и грибковая инфекция поразила их через пару недель после того, как они перенесли коронавирус.

"Теперь у нас каждую неделю бывает по два-три случая заражения мукорвикозом. Это кошмар на фоне самой пандемии", — призналась мне Ренука Браду.

Похожую историю рассказывает и доктор Рагхурадж Хегде из Бангалора на юге Индии. За последние две недели он наблюдал 19 случаев мукормикоза, причем преимущественно у молодых пациентов. По его словам, "некоторые из них были в таком тяжелом состоянии, что мы даже не могли их оперировать".

Врачи признаются, что удивлены такой частотой грибковых заболеваний и тяжелым протеканием болезни в ходе второй волны по сравнению с тем, что было во время первой волны пандемии в прошлом году.

Доктор Наир говорит, что за последние два года в Мумбаи он наблюдал не более десятка случаев такого заражения, но в этом году все по-другому.

А доктор Хегде в Бангалоре за 10 лет практики и вовсе встречал такое не чаще одного-двух раз в год.

Обычно у больных мукормикозом заложен или кровоточит нос, опухают и болят глаза, опускаются веки, ухудшается, а потом и вовсе пропадает зрение. Вокруг носа также может происходить почернение кожи.

Врачи говорят, что пациенты с мукормикозом часто поступают к ним на поздней стадии заболевания, когда они уже теряют зрение, поэтому хирургам обычно приходится удалять один глаз, чтобы инфекция не попала в мозг.

В некоторых случаях, по словам индийских специалистов, люди слепнут на оба глаза. Бывают редкие случаи, когда для того, чтобы остановить распространение инфекции, приходится удалять челюсть.

Против заболевания эффективно работает только одно лекарство — противогрибковая внутривенная инъекция стоимостью 48 долларов за дозу, и вводить это лекарство необходимо каждый день в течение восьми недель.

По словам диабетолога из Мумбаи доктора Рахула Бакси, предотвратить грибковую инфекцию можно, если следить за правильной дозировкой стероидов во время и после лечения коронавируса.

Он утверждает, что из 800 пациентов с диабетом, заразившихся коронавирусом, которые проходили у него курс лечения, ни один не заболел мукормикозом.

"Врачам следует внимательно следить за уровнем сахара в крови у выписавшихся пациентов", — советует доктор Бакси.

Власти Индии утверждают, что никакой большой вспышки мукормикоза нет, при этом со всех концов страны продолжают поступать сообщения о новых случаях инфицирования.

"Этот штамм вируса очень вирулентен, что сильно повышает уровень сахара в крови у больных, — говорит доктор Хегде. — И как ни странно, грибковая инфекция поражает много молодых людей".

Самым молодым его пациентом стал в прошлом месяце 27-летний мужчина, у которого даже не было диабета.

"Нам пришлось оперировать его, когда он вторую неделю болел коронавирусом, и удалить глаз. Конечно, это для него была настоящая катастрофа", — говорит врач.