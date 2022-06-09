"Что касается пожизненного иммунитета к оспе обезьян, то по аналогии с натуральной оспой он может быть. Однако мы видели, как в Западной Африке медик, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел", — отметила доктор.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что всеобщую вакцинацию от обезьяньей оспы проводить не рекомендуется, поскольку в немногих местах, где имеются вакцины, они используются для защиты людей с более высоким риском заражения.
Гебрейесус заявил, что число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян за пределами стран, для которых характерна эта болезнь, превысило 1 тыс. ВОЗ получила информацию о них из 29 государств, указал глава организации. Тремя днями ранее ВОЗ сообщала о 780 подтвержденных случаях заражения в 27 странах. Тогда организация оценила риск распространения болезни на глобальном уровне как умеренный.
Первой о случае заражения оспой обезьян за пределами Африки сообщила Великобритания в начале мая. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии, напоминает РБК. Позднее о выявлении случаев заражения этим вирусом начали сообщать и другие страны.
4 июня ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных в лабораториях случаях инфицирования оспой обезьян по всему миру.
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