Каждый четвертый житель Германии до сих пор не вакцинирован от коронавируса. Основной аргумент тех, кто отказывается делать прививку от ковида, — боязнь долгосрочных негативных последствий вакцин от SARS-CoV-2. Скептики аргументируют свои опасения рассказами о редких побочных эффектах, выявленных в случаях с другими вакцинами, например против свиного гриппа: в Twitter можно найти десятки постов на эту тему с сотнями комментариев под ними. Но оправдан ли этот страх на самом деле?

Реакции на вакцину, побочные эффекты, долгосрочные последствия: в чем различия?

Реакции на препарат обычно возникают сразу после вакцинации и могут наблюдаться в течение нескольких дней — в случае прививки против коронавируса это может быть боль в месте укола или головная боль. Обычно такие реакции являются свидетельством эффективности вакцины: так она "учит" организм бороться с инфекцией.

Побочные эффекты — это "более сильная и нежелательная реакция организма на вакцины, которая выходит за рамки стандартных реакций", объясняет в беседе с DW Кристине Фальк (Christine Falk), президент Немецкого общества иммунологии и профессор Института трансплантационной иммунологии в Ганновере. Подобные реакции в самых крайних случаях могут отрицательно влиять на состояние здоровья. В частности, при вакцинации препаратами против ковида уже были зафиксированы такие побочные эффекты, как тромбоз синусовых вен или воспаление сердечной мышцы.

Популярный термин "долгосрочные последствия" нельзя отделить от побочных эффектов, связанных с вакцинацией. По сути, это побочные эффекты, которые обнаруживаются только спустя некоторое время после введения препарата, объясняет иммунолог Карстен Вацль (Carsten Watzl). К примеру, если побочный эффект возникает только у одного из миллиона человек, то связь между недугом и прививкой становится очевидной лишь после того, как вакцина была введена нескольким миллионам человек.

Преимущество препаратов против коронавируса состоит в том, что на сегодняшний день в мире введены более 7,2 млрд доз таких вакцин, поэтому редкие побочные эффекты можно обнаружить в течение непродолжительного времени. "Вакцинировано огромное число людей, при этом большинство — много месяцев назад, так что нежелательные реакции обнаруживаются очень быстро", — указывает иммунолог Райнхольд Фёрстер (Reinhold Förster).

Почему о риске тромбоза при вакцинации AstraZeneca не сообщили на этапе исследований

О том, что препарат против коронавируса AstraZeneca может усилить риск образования тромбов, стало известно уже после начала массовой вакцинации: появились данные о единичных случаях тромбозов головного мозга или синусовых вен у людей, которым сделали прививку этой вакциной. Почему же создавшая ее компания не сообщила об этом еще на этапе тестирования препарата?

"Проблема в том, что в ходе клинических испытаний выявляются лишь часто встречающиеся побочные эффекты вакцины, — объясняет иммунолог Кристине Фальк. — Более редкие обнаружить практически невозможно, поскольку в исследовании участвует не так много людей". Вот почему о повышенной опасности появления тромбов стало известно лишь после того, как препарат AstraZeneca прошел регистрацию, и им стали массово вакцинировать.

По данным австралийского Минздрава, на миллион пациентов, вакцинированных AstraZeneca, тромбоз возникает максимум у 4-6 человек. Федеральное ведомство просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) в свою очередь сообщило, что большинство случаев тромбоза обычно возникало через две-три недели после вакцинации, в основном у людей в возрасте до 60 лет. Поэтому с 1 апреля 2021 года прививки вакциной AstraZeneca в Германии делают лишь людям старше 60 лет.

Сколько времени проходит до выведения вакцины из организма?

На сегодняшний день в Евросоюзе одобрены два разных типа вакцин: мРНК-вакцины от производителей BioNTech/Pfizer и Moderna, а также векторные вакцины от AstraZeneca или Johnson&Johnson. "Если говорить о полном выведении вакцины из организма, то речь идет о нескольких днях и неделях", — объясняет иммунолог Кристине Фальк.

Вакцины на основе мРНК работают следующим образом: в них содержится своего рода чертеж определенного компонента коронавируса, и после их введения иммунная система начинает вырабатывать антитела для нейтрализации патогена. Затем клетки полностью разрушают мРНК и избавляются от нее — и, таким образом, вакцина не может спровоцировать никаких поздних долгосрочных эффектов. "Нет никаких доказательств того, что могут возникнуть более поздние реакции", — говорит иммунолог Райнхольд Фёрстер.

Векторные вакцины также содержат чертеж определенной части вируса и стимулируют иммунную систему к выработке антител. Это достигается с помощью модифицированного вируса (вектора), с которым генетический код антигена доставляется в клетки человека. После этого вектор разрушается, так что о долгосрочных последствиях после введения этой вакцины речь также не идет, объясняет Федеральное ведомство просвещения в области здравоохранения.

Что же касается вакцин против свиного гриппа, то действительно, спустя некоторое время после вакцинации препаратом Pandemrix у некоторых пациентов проявилось очень редкое последствие: нарколепсия, или сонная болезнь. Установить связь этого недуга с вакцинацией удалось только после того, как прививку сделали достаточному числу людей.

"Тот факт, что этот побочный эффект вообще удалось обнаружить, связан не с тем, что за вакцинированными людьми приходилось наблюдать особенно долго, пока он не проявился, а, скорее, с тем большим количеством тех, кто получил прививку", — объясняет иммунолог Фёрстер в интервью. Он подчеркивает: об очень редких побочных эффектах становится известно лишь при наличии достаточного числа вакцинированных.

Этот побочный эффект после вакцины Pandemrix спорадически возникал в течение нескольких недель у детей в возрасте от 4 до 19 лет. На основании эпидемиологических исследований ученые предполагают, что на 100 тысяч доз у детей и подростков встречается от 2 до 6 случаев нарколепсии. В настоящее время препарат больше не используется в ЕС.

Какие побочные эффекты могут вызвать вакцины против ковида

К известным и в то же время очень редким побочным эффектам вакцин от коронавируса, которые называет в своем отчете немецкий Институт имени Пауля Эрлиха, относятся, в частности, миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление перикарда, или околосердечной сумки), причем причинно-следственная связь до сих пор окончательно не установлена. Тем не менее, Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) 10 ноября рекомендовала прививать в ФРГ от коронавируса людей младше 30 лет лишь вакциной BioNTech/Pfizer. Как пояснили в комиссии, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эта вакцина грозит молодежи до 30 лет осложнениями на сердце в меньшей степени, чем вакцина Moderna.

В числе других осложнений после вакцинации были зарегистрированы анафилактические реакции, тромбозы синусовых вен, синдром Гийена-Барре и тромбоцитопения или иммунная тромбоцитопения. Более подробную информацию о побочных эффектах и частоте их проявлений можно найти в ежемесячно обновляемых отчетах о безопасности вакцин против коронавируса на сайте Института имени Пауля Эрлиха.

Так может ли негативный эффект от вакцин проявиться спустя годы?

И тем не менее, несмотря на существование побочных реакций на вакцины от коронавируса, важно осознавать: возможность того, что спустя годы после вакцинации проявятся какие-то последствия, практически равна нулю. В этом мнении едины все ведущие немецкие иммунологи. Организм реагирует на прививку непосредственно после введения препарата или, в худшем случае, спустя несколько недель — и тогда могут возникнуть или развиться более серьезные нежелательные эффекты.

О долгосрочных последствиях, впервые проявляющихся спустя годы после вакцинации, неизвестно и в случае с другими вакцинами. Это связано с тем, что спустя непродолжительное время они расщепляются клетками и выводятся из организма, а, значит, в принципе не могут вызвать никаких последующих реакций.