Москва заявила о разработке в Украине бактериологического оружия. Что не так с этим обвинением?

Что произошло

На этой неделе министерство обороны России опубликовало презентацию, из которой следовало, что биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали некие проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей и птиц.

"В интересах военно-биологической программы" из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова" выпускали окольцованных птиц, говорилось в документе. Как утверждают в российском военном ведомстве, в 2019-2021 годах в России поймали и застрелили как минимум трех взрослых самцов кряквы из Херсонского заповедника "Аскания-Нова". Были ли эти птицы носителями каких-либо инфекций, там не уточнили.

Украина отрицает какие-либо разработки бактериологического оружия.

"Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали", — заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский.

В качестве "доказательств" разработки оружия минобороны России приводило документы украинского минздрава с указаниями по уничтожению патогенных микроорганизмов.

Что это за документы?



Государственное агентство РИА Новости опубликовало сканы предписаний украинского минздрава, адресованных областным центрам контроля и профилактики болезней, об уничтожении "особо опасных патогенов". Также были опубликованы подписанные акты об их уничтожении. Подтвердить достоверность этих документов не удалось.

Документы были датированы 24 февраля — якобы это было сделано, чтобы уничтожить улики после вторжения российских войск на территорию Украины.

Из документов, однако, не следовало, что эти патогены планировалось использовать как оружие — но именно так их трактуют представители российских властей.

Вскоре после заявления минобороны выпускники биологического факультета МГУ обратились с открытым письмом к прокремлевским СМИ, которые рассказывали о бактериологическом оружии.

"В списке уничтоженных штаммов, опубликованных РИА Новости и другими российскими СМИ, нет ни одного, относящегося к особо опасным, — говорится в письме. — Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий".

"Заявление [официального представителя минобороны России] генерала Конашенкова о наличии задокументированных в представленном материале штаммах "чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры" является чистым вымыслом", — считают выпускники биологического факультета МГУ.

Даже наличие таких штаммов в лаборатории, занимающейся особо опасными инфекциями, не свидетельствовало бы о разработке Украиной биологического оружия, подчеркнули авторы письма. Они потребовали от СМИ опубликовать опровержение "лживой информации".

Заявления о лабораториях в странах бывшего СССР представители высшего руководства России делали и в предыдущие годы. Но убедительных доказательств разработки какого-либо оружия власти России до сих пор не предоставили.

О каком оружии говорили в России



На высоком уровне слова о таких разработках впервые прозвучали в 2015 году. Тогда руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук выступил в Совете федерации с лекцией о "генетическом оружии".

"Одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения. При этом, благодаря достижениям современной генетики, вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос: это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого", — объяснял сенаторам Ковальчук.

Он брат миллиардера Юрия Ковальчука, главы банка "Россия". Оба — давние знакомые президента Владимира Путина.

Михаил Ковальчук утверждал, что такие разработки якобы ведет американское агентство DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США).

В 2018 году к этой теме обратился и сам Путин. Выступая на Валдайском форуме, он заговорил о якобы ведущихся разработках бактериологического оружия в Грузии. При этом он не утверждал, что такие разработки в действительности ведутся, а лишь комментировал утверждения бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.

Тот незадолго до этого выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, якобы могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. Это никогда не было доказано, власти Грузии отвергали утверждения Гиоргадзе, а впоследствии от них отказался и он сам.

"То, что вы прочитали на сайте, вывод тех людей, которые проанализировали документы. Я сам подобный анализ не проводил. Я этого не говорил", — говорил он в интервью Би-би-си.

Гиоргадзе признавал, что не располагает доказательствами летальных испытаниях в лаборатории Лугара рядом с Тбилиси.

Гиоргадзе с 1995 года живет в Москве, а на родине обвинялся в организации покушения на бывшего президента Эдуарда Шеварнадзе.

Впоследствии в МИД Грузии предлагали предоставить доступ в лаборатории российским экспертам в составе международной группы. Россияне туда так и не приехали, но там побывал корреспондент Би-би-си. Признаков разработки секретного биологического оружия он там не обнаружил.

А в 2019 году российским экспертам предоставили неограниченный доступ в оснащенные с помощью США лаборатории в Армении. Москва подозревала, что "оружие" разрабатывают и там. Новостей о сенсационных находках за этим не последовало. До этого не удалось найти свидетельств создания биологического оружия и корреспондентам российского государственного информагентства "Спутник".

В России с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам — в том числе потому, что финансирование их модернизации и оснащения шло через Пентагон, писал "Коммерсант". На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минобороны США выделило 10 млн долларов.

Российские дипломаты, а также военные и тогда заявляли, что Москву настораживает "военная медико-биологическая активность" у границ России.