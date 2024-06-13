Московская биржа прекращает торги долларом и евро из-за санкций США

Финансист Сергей Романчук пишет о росте спредов. Это означает, что разница между курсом продажи и покупки валюты будет выше — банки могут на этом хорошо заработать. Он также ожидает, что объем торгов валютой еще сильнее сожмется.

„Что будет с торгами юанем в перспективе — не ясно“, — пишет Романчук. Он предполагает, что китайские власти могут не захотеть обслуживать российский Национальный клиринговый депозитарий. Ранее СМИ сообщали, что китайские банки перепроверяют переводы из России, чтобы избежать вторичных санкций.

„Это классическое „никогда такого не было — и вот опять“: мы довольно расслабились на предмет санкций значимых, не формальных, а по-настоящему значимых — в последние примерно полгода. Вот они и подоспели, я бы даже сказала, немного неожиданно: нельзя сказать, что мы все готовились к 12 июня и мониторили, поэтому это все-таки такой сюрприз. Для рынка, когда сюрприз есть, — это всегда повод для большей волатильности“, — считает главный экономист „Т-Инвестиций“ Софья Донец.