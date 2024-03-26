Москалькова: Применение пыток к задержанным недопустимо

"Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", - приводят слова омбудсмена российские информагентства. При этом Москалькова отметила, что задержание преступников "бывает в очень острой форме" и действия силовиков при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут уголовной ответственности.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали. ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, граждане Таджикистана. Басманный суд арестовал их до 22 мая. Еще трое фигурантов дела были арестованы на следующий день.