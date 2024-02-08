Мошенники украли деньги у россиян от имени "Единой России"

Эксперты компании напомнили, что загружать на свои персональные устройства можно исключительно приложения с официальных платформ и обязательно следует проверять разрешения, которые приложения запрашивают. Центробанк РФ в январе предупредил, что мошенники стали чаще имитировать голоса родственников, знакомых или коллег потенциальных жертв с помощью специальных программ. Они все чаще создают адресные схемы по цифровому портрету человека на основе данных из открытых интернет-ресурсов. Специалисты советуют при возникновении сомнений прервать разговор и перезвонить человеку, от имени которого поступает звонок.