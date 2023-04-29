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Назначенные Москвой власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что масштабный пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе локализован. Они также признали, что пожар был вызван ударом двух беспилотников, предположительно, украинских.

"В настоящее время пожар четырех цистерн локализован на площади 2 тыс. кв. метров", — передает ТАСС сообщение городских экстренных служб.

На тушение пожара брошены все силы МЧС по Севастополю, также прибыли пожарные расчеты из Республики Крым. Задействованы и ресурсы Черноморского флота, рассказал глава города Михаил Развожаев. Также к месту происшествия прибыл специальный пожарный поезд.

Рано утром в субботу на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Местные власти аннексированного Крыма заявили о предположительной атаке беспилотников. Пострадавших нет, в эвакуации людей не было необходимости, сообщали в Крыму.

Как заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, атака была осуществлена группой беспилотников, два из них удалось нейтрализовать.

О работе ПВО и атаках беспилотников власти аннексированного Крыма сообщают с августа прошлого года.

В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности, это означает высокую вероятность угрозы.

В Киеве сообщения о пожаре в Севастополе пока не комментировали.

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bbcrussian.com

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