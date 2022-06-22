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Местные чиновники сообщили Би-би-си, что в результате мощного землетрясения в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, а еще около 150 получили ранения.
Afganistanas
Afganistanas
© Shutterstock

В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.

Представитель местных властей сообщил, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 километров от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде — столице Пакистана.

"К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов, — написал в "Твиттере" представитель местных властей Билал Карими. — Мы призываем все агентства немедленно отправить помощь в этот район".

По данным американских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 километров ранним утром, когда многие люди еще спали.

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bbcrussian.com

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