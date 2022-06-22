В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.
Представитель местных властей сообщил, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.
Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 километров от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде — столице Пакистана.
"К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов, — написал в "Твиттере" представитель местных властей Билал Карими. — Мы призываем все агентства немедленно отправить помощь в этот район".
По данным американских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 километров ранним утром, когда многие люди еще спали.
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