Мощное землетрясение в Афганистане: более тысячи человек погибли

Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км от западного города Герат, толчки начались около 11:00 по местному времени (08:30 по Москве).

Многие здания были повреждены, люди оказались под обломками, произошло как минимум три мощных толчка.

Выжившие рассказывают, что офисные здания сначала начали трястись, а затем рухнули.

"Мы были в наших офисах, и внезапно здание начало трястись. На стенах стала отваливаться штукатурка, появились трещины, некоторые стены и части здания рухнули", — рассказал агентству AFP житель Герата Башир Ахмад.

"Я не могу связаться со своей семьей, мобильная связь не работает. Я очень переживаю и мне страшно, это было ужасно", — добавил он.

Представитель экстренных служб Моса Ашари сообщил журналистам: "На сегодняшний день, по нашим данным, более тысячи женщин, детей и пожилых граждан были ранены и около 120 человек погибли".