Морозы в Техасе: Байден объявил в штате режим стихийного бедствия

Аномальная зимняя погода вывела из строя местные электростанции и оставила миллионы людей без тепла. В субботу утром у 13 млн техасцев по-прежнему не было доступа к питьевой воде и у 80 тыс. еще не восстановилось электроснабжение.
В магазинах образовался дефицит продуктов после того, как люди в панике бросились делать запасы.
По оценкам газеты New York Times, в Техасе и других южных штатах из-за морозов погибли не менее 60 человек.
Но реальная цифра может быть на несколько десятков выше, власти пока не опубликовали официальных данных.
В других южных штатах, таких как Теннесси и Миссисипи, также случились серьезные перебои с водой.
В пятницу президент США Байден сказал, что хотел бы посетить Техас — но только когда его визит не станет обузой для местных властей, занятых восстановлением инфраструктуры и помощью населению.
В заявлении Байдена говорится, что он выпустил приказ о федеральной поддержке для местных властей, ведущих восстановительные работы в регионах, пострадавших от суровой зимней погоды.
Речь идет о финансовой помощи людям и бизнесу: о грантах на ремонт, низкопроцентных займах на восстановление незастрахованного имущества и о других программах.
Как заявил Белый дом, Джо Байден поддерживает связь с мэрами крупнейших городов Техаса, чтобы удостовериться, что их жители получили доступ к федеральным ресурсам.
Что происходит в Техасе?
В этом обычно теплом южном штате температура упала до -18°С, из-за беспрецедентного спроса на обогрев помещений вышла из строя энергосистема.
Кризис с энергией затем перерос в кризис с питьевой водой. Из-за разорвавшихся труб людям пришлось кипятить снег, чтобы было чем заполнять сливные бачки в туалетах.
Местные власти распространяют бутилированную воду. Пивоварни и другие бизнесы также помогают с восстановлением доступа к питьевой воде. Из-за риска заражения власти призывают кипятить воду даже тем, у кого она снова идет из крана.
В Техасе не хватает своих водопроводчиков, и специалисты едут туда из других штатов, сообщил губернатор Грегг Абботт.
Погибшие из-за морозов
В Техасе в числе погибших вследствие заморозков — жертвы ДТП и люди, скончавшиеся от отравления угарным газом, когда они самостоятельно пытались обогреть свои дома с помощью генераторов и автомобилей.
В Хьюстоне по меньшей мере четверо погибли при пожаре, который, по мнению властей, начался от свечей.
11-летний уроженец Гондураса Кристиан Павон скончался во сне в замерзшем трейлере. Мальчик за день до этого впервые увидел снег. Его трехлетний брат, спавший с Кристианом в одной кровати, чтобы согреться, не пострадал.
Несколько человек скончались от холода в собственных домах. Другие умерли, не успев вовремя получить медикаменты и медицинскую помощь.
Самая суровая погода в Техасе, судя по всему, позади, температура воздуха даже поднялась выше нуля. Однако многие жителя штата по-прежнему остаются в сложном положении.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор развеял надежды: после карантина, как прежде жить не сможем (84)
Призыв перетерпеть карантин, чтобы вернуться к прежней...
Глава МИД Литвы выступил с предложением по строительству "Северного потока - 2", которое назвал компромиссным (328)
Строительство газопровода "Северный поток — 2" следует...
Маленькая вера в большой истории: как живут русские старообрядцы Клайпеды? (22)
Ровно 75 лет назад в Клайпеде была основана...
Коронавирус в Литве: 463 новых случая, 9 человек скончались (23)
За минувшие сутки в Литве было подтверждено 463 новых...
Под "северным ветром". Большой, трудный и прибыльный квест — как жители Донбасса приспособились к непризнанной ДНР (6)
Жизнь в самопровозглашенной и никем не признанной ДНР...