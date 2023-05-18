Монтана стала первым штатом США, запретившим TikTok

"Чтобы защитить личные данные жителей Монтаны от китайской Коммунистической партии, я запретил TikTok в Монтане", — написал губернатор в Twitter. Монтана стала первым штатом США, в котором введено подобное ограничение.
Закон должен вступить в силу в январе 2024 года. Он предусматривает штраф в размере 10 тысяч долларов (9250 евро) для магазинов приложений, которые позволят жителям Монтаны скачать TikTok. За использование соцсети наказывать не будут. CNN отмечает, что закон, вероятно, оспорят в суде.
В TikTok заявили, что решение властей штата "нарушает права жителей Монтаны на первую поправку [к Конституции США о свободе слова], незаконно запрещая TikTok", и что компания намерена "защищать права пользователей в Монтане и за ее пределами".
В конце прошлого года Сенат США одобрил законопроект, который запрещает федеральным госслужащим использовать TikTok на рабочих устройствах. Схожие ограничения были введены, в частности, в Европарламенте и МИД Латвии.
Власти США подозревают владельца соцсети, компанию ByteDance, в сотрудничестве с властями КНР. Руководство TikTok неоднократно отрицало, что передает информацию официальному Пекину. При этом в декабре 2022 года ByteDance признала, что ее сотрудники следили через соцсеть за журналистами Forbes и Financial Times, освещавшими утечки данных компании.
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