Молодые южнокорейцы годами не выходят из дома. Правительство начало платить им деньги

Эти стимулы направлены на то, чтобы "молодые отшельники восстановили свою повседневную жизнь и реинтегрировались в общество", сообщило министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи.

Люди в возрасте от 9 до 24 лет из семей с низким уровнем дохода могут получить до 650 000 вон (490 долларов США ) в качестве ежемесячного пособия на жизнь. Они также могут претендовать на субсидии на целый ряд услуг, включая здравоохранение, образование, консультации, юридические услуги, культурную деятельность и даже "коррекцию внешности и шрамов".

Все больше молодых южнокорейцев решают изолироваться, полностью отдалившись от общества, слишком строго наказывающего за несоответствие ожиданиям.

"Это было странное чувство быть на море, но в то же время это очень освежало после уединения. Это было нереально, но я, безусловно, был там. Я существовал", - говорит Ю.

30-летний парень сначала вместе с братом убрал в своей квартире, где "царил беспорядок". А затем он отправился в море на рыбалку вместе с друзьями-отшельниками, с которыми познакомился через некоммерческую организацию.

В 2019 году Ю Сын Гю впервые за пять лет вышел из своей квартиры-студии.

"Когда вы пробуете что-то новое, это увлекательно, но в то же время вам нужно выдержать определенный уровень усталости и тревоги. Но когда вы просто находитесь в своей комнате, вы ничего такого не чувствуете. Впрочем, это вредно, если длится долго", - говорит 34- летний мужчина.

Но его путь из одиночества был полон взлетов и падений. Впервые он изолировался от внешнего мира, когда ему было 19 лет, вышел из своей изоляции на два года, чтобы отслужить в армии, а затем снова уединился еще на два года. Пак Таэ Хонг, другой бывший отшельник, сказал, что самоизоляция может быть "утешением" для некоторых людей.

Ю основал компанию Not Scary (Не страшно), поддерживающую одинокую молодежь. Его жизнь очень изменилась со времен, когда он не выходил из комнаты даже в туалет.

Ведомство определяет таких людей, как "юношей, которые в течение длительного времени живут в замкнутом пространстве, оторваны от внешнего мира и испытывают значительные трудности в нормальной жизни". Но деньгами эту проблему не решить, говорят молодые люди, которые самоизолировались.

Среди молодых отшельников распространено убеждение, что они не отвечают общественным или семейным стандартам успеха. Кое-кто чувствует себя неудачником, потому что не стремится сделать карьеру, других, возможно, критиковали за плохие оценки.

"Люди, которым крайне нужны деньги, вынуждены приспосабливаться к обществу. Но у каждого ситуация разная", – добавляет он.

"У них разное материальное положение, - говорит Парк. - Мне интересно, почему правительство связывает уединение с финансовой ситуацией. Не каждый отшельник имеет финансовые трудности".

Но деньги или их отсутствие не является тем, что заставляет молодых людей изолироваться.

Исследования также показали рост количества одиночек в Южной Корее. Домохозяйства с одним членом семьи составляли около трети всех семей в 2022 году. В то же время в стране возросло количество людей, умерших в одиночестве.

Около 340 000 человек в возрасте от 19 до 39 лет в стране – или 3% этой возрастной группы – считаются одинокими или изолированными, по данным Корейского института здравоохранения и социальных вопросов.

Ю говорит, что поступил в университет, потому что этого хотел его отец, но бросил учебу через месяц.

"Мне было стыдно, когда я ходил в школу. Почему я не мог выбрать специальность, которую хотел? Я чувствовал себя очень несчастным", – говорит он. Он тоже никогда не чувствовал, что может говорить об этом с родителями.

"Культура стыда в Корее мешает отшельникам говорить о своих проблемах, - говорит Ю. - Однажды я просто пришел к выводу, что моя жизнь неправильна, и начал изолироваться".

Изолировавшись, парень даже не ходил в туалет, потому что не хотел видеть семью.

Для Парка социальное давление усилилось из-за напряженных отношений с его семьей.

"Мои мать и отец часто ссорились с детства. Это также повлияло на мою жизнь в школе – школа в Корее иногда может быть очень тяжелой, и мне было тяжело. Я не мог позаботиться о себе", – рассказывает Пак.

Он начал терапию в 2018 году, когда ему было 28 лет, и сейчас постепенно снова строит социальную жизнь.