Молодые южнокорейцы годами не выходят из дома. Правительство начало платить им деньги

В 2019 году Ю Сын Гю впервые за пять лет вышел из своей квартиры-студии.
30-летний парень сначала вместе с братом убрал в своей квартире, где "царил беспорядок". А затем он отправился в море на рыбалку вместе с друзьями-отшельниками, с которыми познакомился через некоммерческую организацию.
"Это было странное чувство быть на море, но в то же время это очень освежало после уединения. Это было нереально, но я, безусловно, был там. Я существовал", - говорит Ю.
Все больше молодых южнокорейцев решают изолироваться, полностью отдалившись от общества, слишком строго наказывающего за несоответствие ожиданиям.
Люди в возрасте от 9 до 24 лет из семей с низким уровнем дохода могут получить до 650 000 вон (490 долларов США) в качестве ежемесячного пособия на жизнь. Они также могут претендовать на субсидии на целый ряд услуг, включая здравоохранение, образование, консультации, юридические услуги, культурную деятельность и даже "коррекцию внешности и шрамов".
Эти стимулы направлены на то, чтобы "молодые отшельники восстановили свою повседневную жизнь и реинтегрировались в общество", сообщило министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи.
Ведомство определяет таких людей, как "юношей, которые в течение длительного времени живут в замкнутом пространстве, оторваны от внешнего мира и испытывают значительные трудности в нормальной жизни".
Но деньгами эту проблему не решить, говорят молодые люди, которые самоизолировались.
Ю основал компанию Not Scary (Не страшно), поддерживающую одинокую молодежь. Его жизнь очень изменилась со времен, когда он не выходил из комнаты даже в туалет.
Но его путь из одиночества был полон взлетов и падений. Впервые он изолировался от внешнего мира, когда ему было 19 лет, вышел из своей изоляции на два года, чтобы отслужить в армии, а затем снова уединился еще на два года.
Пак Таэ Хонг, другой бывший отшельник, сказал, что самоизоляция может быть "утешением" для некоторых людей.
"Когда вы пробуете что-то новое, это увлекательно, но в то же время вам нужно выдержать определенный уровень усталости и тревоги. Но когда вы просто находитесь в своей комнате, вы ничего такого не чувствуете. Впрочем, это вредно, если длится долго", - говорит 34- летний мужчина.
Около 340 000 человек в возрасте от 19 до 39 лет в стране – или 3% этой возрастной группы – считаются одинокими или изолированными, по данным Корейского института здравоохранения и социальных вопросов.
Исследования также показали рост количества одиночек в Южной Корее. Домохозяйства с одним членом семьи составляли около трети всех семей в 2022 году. В то же время в стране возросло количество людей, умерших в одиночестве.
Но деньги или их отсутствие не является тем, что заставляет молодых людей изолироваться.
"У них разное материальное положение, - говорит Парк. - Мне интересно, почему правительство связывает уединение с финансовой ситуацией. Не каждый отшельник имеет финансовые трудности".
"Люди, которым крайне нужны деньги, вынуждены приспосабливаться к обществу. Но у каждого ситуация разная", – добавляет он.
И Парка, и Ю поддерживали финансово родители, когда они уединялись.
Среди молодых отшельников распространено убеждение, что они не отвечают общественным или семейным стандартам успеха. Кое-кто чувствует себя неудачником, потому что не стремится сделать карьеру, других, возможно, критиковали за плохие оценки.
Ю говорит, что поступил в университет, потому что этого хотел его отец, но бросил учебу через месяц.
"Мне было стыдно, когда я ходил в школу. Почему я не мог выбрать специальность, которую хотел? Я чувствовал себя очень несчастным", – говорит он. Он тоже никогда не чувствовал, что может говорить об этом с родителями.
"Культура стыда в Корее мешает отшельникам говорить о своих проблемах, - говорит Ю. - Однажды я просто пришел к выводу, что моя жизнь неправильна, и начал изолироваться".
Изолировавшись, парень даже не ходил в туалет, потому что не хотел видеть семью.
Для Парка социальное давление усилилось из-за напряженных отношений с его семьей.
"Мои мать и отец часто ссорились с детства. Это также повлияло на мою жизнь в школе – школа в Корее иногда может быть очень тяжелой, и мне было тяжело. Я не мог позаботиться о себе", – рассказывает Пак.
Он начал терапию в 2018 году, когда ему было 28 лет, и сейчас постепенно снова строит социальную жизнь.
Молодые люди в Южной Корее чувствуют себя "подавленными", потому что общество предъявляет к ним определенные требования, говорит Ким Су Джин, старшая менеджер компании Seed:s, которая также специализируется на программах для хикикомори.
"Когда они не могут оправдать эти ожидания, они думают: "Я неудачник", "Мне уже поздно что-то делать", - такая социальная атмосфера подавляет их самооценку и может, в конце концов, оторвать их от общества", - говорит Ким.
Seed:s имеет физическое пространство, которое получило название "тоннель кротов", где отшельники могут отдохнуть и провести время в тишине, а также получить консультацию. Программы компании открыты для всех, вне зависимости от уровня дохода.
По словам Ким, общество, где молодые люди могут найти более разнообразную работу и учиться, было бы приветливее для отшельников.
"Им нужна работа, на которой они могут почувствовать, что способны столько всего сделать и что это не так уж сложно. Я думаю, что я смогу научиться большему здесь, а затем войти в реальный мир", - говорит Ким.
Пак также надеется, что однажды корейское общество станет более толерантным к молодым людям с неординарными интересами.