Источники в спецслужбах Гаити сообщают, что захвачены по меньшей мере 15 человек, по другим данным в заложниках оказались 17 миссионеров. Согласно сведениям Си-эн-эн, в числе похищенных 14 взрослых и трое детей.

Газета New York Times со ссылкой на местные власти сообщает, что миссионеры были похищены из автобуса, который направлялся в аэропорт, после визита в один из местных детских домов. Часть группы должна была улететь назад в США, а часть - направиться в другую часть Гаити.

Подробностей о произошедшем пока немного, однако чиновники в США уже сообщили, что следят за сообщениями.

Похищение произошло между 8 и 10 утра в субботу

По данным Washington Post, похищенные были связаны с христианской организацией Christian Aid Ministries, которая базируется в штате Огайо. Один из похищенных американцев смог отправить сообщение через WhatsApp, где говорилось: "Пожалуйста, молитесь за нас. Нас держат в заложниках, они похитили нашего водителя", сообщает издание.

На веб-сайте Christian Aid Ministries сообщается, что организация занимается помощью малоимущим по всему миру. В том числе она призывает своих сторонников жертвовать для нуждающихся в Казахстане, Индии, Йемене и других странах. В Гаити миссионеры помогают организовать школьное обучение.

Вооруженные банды на протяжении многих лет контролируют беднейшие районы столицы Гаити, их влияние расширяется. Более 600 похищений были зарегистрированы за первые три квартала 2021 года, за тот же период прошлого года произошло 231 похищение.

Уровень насилия в стране возрос после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле и землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2 тысяч человек.

New York Times сообщает, что многие жители Гаити призывают США отправить в страну войска для поддержания порядка, однако администрация президента Джо Байдена на это идти пока не хочет.