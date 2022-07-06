Элизабет Струс умерла 7 января в доме к югу от Брисбена, предположительно принадлежащем общине.
Девочка страдала диабетом 1-го типа, но, как установило следствие, целую неделю до смерти она не получала инъекций инсулина, несмотря на резко ухудшающееся состояние.
Родителей Элизабет — Джейсона и Керри Струс — уже осудили вскоре после ее смерти по статьям об убийстве, пытках и непредоставлении ребенку жизненно важных условий.
Сейчас под суд пойдут еще 12 членов общины в возрасте от 19 до 64 лет, которые не оказали помощи умирающей девочке, говорится в заявлении полиции штата Квинсленд.
По словам полицейских, все они предпочли молиться за исцеление ребенка, вместо того чтобы вызвать медиков, и сообщили властям о смерти девочки лишь на следующий день после трагедии.
"Я 40 лет работаю в полиции, но ни с чем подобным до сих пор не сталкивался", — сказал австралийской прессе детектив Гарри Уоттс.
По словам Уоттса, такого предже не случалось ни в Квинсленде, ни в Австралии в целом.
Смертельный культ
Родители Элизабет Струс принадлежат к небольшой закрытой религиозной общине в городке Тувумба, не связанной ни с одной из традиционных церквей.
Кроме Элизабет у них есть еще дети. По словам старшей дочери — Джейд Струс, родственники семьи, не разделявшие увлечений ее родителей, поражены и глубоко подавлены смертью Элизабет.
"Мы столкнулись с жестокой реальностью, когда люди, которые должны были ее защитить, не сделали этого. И, возможно, мы никогда не узнаем всего, что произошло", — сказала девушка.
Она также заявила, что ее родители были частью культа, основанного на страхе, подчинении и религиозных крайностях.
12 арестованных членов общины предстанут перед судом в среду. Джейсон и Керри Струс также предстоит очередной процесс во второй половине июля, но пока неясно, по каким именно обвинениям.
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