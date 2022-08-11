"Молдовагаз" не сможет заплатить "Газпрому" за август

Компания "Молдовагаз" (Moldovagaz) не сможет заплатить российскому поставщику "Газпром" за голубое топливо, потребленное в августе, сообщил ее глава Вадим Чебан в интервью онлайн-изданию NewsMaker.md в среду, 10 августа. По словам топ-менеджера, у его предприятия недостаточно денег, чтобы оплатить поставки.

"Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить - это однозначно", - констатировал Чебан, добавив, что текущая ситуация сложилась из-за "объективных условий молдавского законодательства".

Статьи по теме: Эксперт: Чрезвычайный план ЕС поможет снизить цену на газ

Он указал, что "Молдовагаз" уже попросил у "Газпрома" отсрочку по платежам, но не получил ответа. Кроме того, молдавская компания обратилась к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой отсрочить выплату НДС. Также "Молдовагаз" предложил, чтобы предприятия теплоэнергетики перешли на оплату газа авансом.

"Единственное, что сейчас может нам помочь, - это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал", - сказал Вадим Чебан. На вопрос, что произойдет,если "Газпром" не согласится на отсрочку, он отвечать не стал.

Тарифы на газ в Молдове

В "Молдовагазе" рассчитывают, что в четвертом квартале текущего года будет применяться другая формула ценообразования, согласно контракту, благодаря чему закупочная цена существенно снизится.

4 августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Республики Молдова увеличило тариф на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Этот тариф должен действовать с 1 августа. Между тем "Молодовагаз" просил повысить тариф до 29,48 лея за кубометр, ссылаясь на тарифные отклонения, а также на то, что стоимость закупаемого газа в августе составляет 1458 долларов, а в сентябре - 1692 долларов за 1000 кубометров.

Рассчитывая тариф, НАРЭ исходило из средней закупочной цены в 2022 году, составлявшей 899 долларов за 1000 кубометров. В агентстве подчеркивают, что методология расчета тарифа не позволяет включать в него потенциальную закупочную цену.