Серьезное обострение в Приднестровье — пророссийском анклаве Молдовы — Кишинев рассматривает, как намеренную провокацию.

В течение 48 часов на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов, в результате которых пострадало здание Министерства государственной безопасности (приднестровский орган, не имеющий отношения к структурам Молдовы) и выведены из строя вышки радиотелецентра, принадлежащее ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

"Цель этих инцидентов — создание предлогов для обострения ситуации в сфере безопасности в Приднестровском регионе, не контролируемом конституционными властями Молдовы", — говорится в заявлении правительственного Бюро по реинтеграции.

Кто может стоять за событиями в Приднестровье? И что намерена делать Молдова? Рассмотрим четыре самые обсуждаемые на данный момент версии.

Россия. Странное совпадение

Эскалация в Приднестровье совпала с заявлением замкомандующего войсками Центрального военного округа генерала Рустама Миннекаева. 22 апреля он объявил, что Россия вступила во "вторую фазу спецоперации", цель которой — не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины.

"Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — заявил российский генерал.

Должность автора столь серьезного заявления, а также место, где оно было сделано (на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области) вызвали много вопросов.

Можно ли считать данное заявление изменением концепции российской военной кампании в Украине? Санкционированно ли оно Кремлем? Как это согласуется с ранее заявленными целями исключительно о "защите населения Донбасса"?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать вопросы, связанные с военной кампанией, и никак не прояснил ситуацию. В Минобороны России на запрос Би-би-си ответили, что разбираются, но не опровергли заявления генерала Миннекаева.

Комментируя последние события в Приднестровье, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется избежать ситуации, когда ей придется вмешаться в урегулирование в регионе. Это заявление многие в Молдове восприняли, как неприкрытую демонстрацию истинных намерений Кремля.

Молдова. Не допустить 9 мая

Русскоязычная прослойка молдавского общества не исключает, что Молдова сама могла устроить провокацию, чтобы повысить уровень террористической угрозы в стране и на этом основании полностью запретить любые празднования 9 мая.

19 апреля президент Майя Санду подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки "в контексте военной агрессии" России против Украины, а также демонстрацию символов "Z" и "V". Нарушения закона наказываются крупными штрафами.

Санду подчеркнула, что запрет не имеет никакого отношения к символам войны 77-летней давности, а касается сегодняшних событий в Украине.

Однако социалисты и коммунисты Молдовы, а также их русскоязычный электорат настаивают, что истинные цели правительства — полное вымарывание истории ВОВ и попытка лишить большую часть граждан их культурно-исторического наследия.

Они напоминают, что в настоящий момент на рассмотрении парламента находится предложение пропрезидентской партии "Действие и солидарность" запретить показ на любых ресурсах советских фильмов о Великой Отечественной войне.

На среду в Кишиневе запланировано заседание Общественного совета "За свободную Родину!", на котором предполагается согласовать мероприятия, приуроченные к 9 Мая.

"В связи со сложившейся в стране ситуацией, нам как никогда, независимо от политических взглядов, нужно объединиться и выступить с единой позицией", — говорит председатель Совета Игорь Тулянцев.

Однако теперь Кишинев может использовать эскалацию в Приднестровье как повод для отмены любых массовых мероприятий, говорят сторонники праздничных шествий.

Это уже произошло в самом Приднестровье, где на ближайшие 15 дней установлен наивысший "красный" уровень террористической угрозы, и властям пришлось отменить запланированный на 9 мая Парад Победы.

По итогам экстренного заседания Совбеза Молдовы, во вторник президент страны Майя Санду заявила, что по имеющейся у властей информации в эскалации ситуации в Приднестровье задействованы силы самого Приднестровья.

Приднестровье. Ускорить приход российских войск

С началом войны в Украине вопрос притеснения русскоязычных граждан Молдовы снова стал активно муссироваться.

Российское посольство в Кишиневе заявило, что в стране участились случаи дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе, и призвало соплеменников в случае угрозы жизни и здоровью писать на электронную почту посольства, а адресе которой фигурирует сигнал бедствия — sos.moldova@mail.ru.

Все тот же генерал Рустам Миннекаев открытым текстом заявил, что продвижение российской армии к Приднестровью необходимо, так как там притесняется русскоязычное население. Каким образом в пророссийском анклаве притесняются русские, генерал не уточнил.

Молдова потребовала от российской стороны воздержаться от заявлений, ведущих к напряженности в обществе, назвав их необоснованными. Но в Кишиневе признают, что Приднестровье было и остается инструментом Москвы в решении геополитических вопросов региона.

После аннексии Крыма в 2014 году многие приднестровцы начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. На территории непризнанной республики расквартированы около 1500 российских военных, и, по мнению многих, они могут обеспечить беспрепятственный проход российских танков на территорию Молдовы.

По официальной версии Тирасполя, за нападениями в Приднестровье стоят украинские диверсанты. Их цель — втянуть Приднестровье в конфликт. Правда, глава региона Вадим Красносельский не объяснил, зачем, по его мнению, Украине это нужно.

"Тубусы РПГ-22 и РПГ-27, которые были обнаружены на месте обстрела здания МГБ, не находятся на вооружении Украины. Они есть на вооружении очень ограниченного числа стран, включая Россию, — говорит аналитик из Приднестровья Николай Кузьмин. — Могла ли Украина их раздобыть и таким образом подставить Россию, можно только гадать".

По его словам, действия России в Украине поддерживает примерно половина жителей региона, еще четверть не до конца понимает, что происходит. Многие аполитичны, но преследуют свои экономические интересы, другие напуганы перспективой оказаться в условиях боевых действий.

При таком раскладе, уверен эксперт, говорить, что приднестровцы ждут прихода русской армии — огромное преувеличение.

Украина. Прорыв к складу боеприпасов

В приднестровском селе Колбасна, недалеко от границы с Украиной, находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов. Он появился еще в 1940-х годах, но основную часть оружия туда свезли на хранение после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и других стран бывшего соцлагеря.

Набирает обороты версия, что Украина в условиях нехватки вооружений крайне заинтересована в том, чтобы завладеть этим складом.

Эта версия не выдерживает критики у западных военных экспертов прежде всего потому, что в условиях нынешней войны Украина остро нуждается в новейших противотанковых и зенитных системах, которых по определению не может быть на складе советских боеприпасов.

Также после длительной консервации никакая колесная или гусеничная техника сразу не поедет. И самое главное, говорят эксперты, намеренная провокация у себя в тылу, на западном фланге, когда все силы стянуты на восток, была бы полным безумием со стороны Киева.

При этом на Западе считают, что склад в Колбасне заслуживает немедленного внимания.

"Это 22 тысячи тонн боеприпасов, находящиеся под охраной российского контингента, всего в двух километрах от украинской границы. […] А теперь Приднестровье, как мы видим, может получить возможность открыть четвертый фронт", — говорит Айзек Эванс, эксперт в области замороженных конфликтов международной организации OWP, занимающейся разработкой миротворческих стратегий.

По его мнению, склад в Приднестровье представляет угрозу всему региону, и Киеву в том числе, и Молдова должна при первой возможности вернуться к обсуждению его утилизации.

Великобритания также неоднократно обращала внимание Запада на наличие проблемы.

"Мы призываем Россию срочно сформулировать предложение о возобновлении процесса вывоза и уничтожения боеприпасов с объекта Колбасна", — неоднократно заявлял глава британской делегации в ОБСЕ Нил Буш.

Что дальше?

Во вторник президент Молдовы Майя Санду провела экстренное заседание Совета безопасности, по итогам которого было решено усилить патрулирование границы между Молдовой и Приднестровьем, повысить уровень охраны объектов инфраструктуры и учреждений, ответственных за общественный порядок и безопасность.

Евросоюз крайне озабочен возможным витком напряженности между Кишиневом и Тирасполем. ЕС просит стороны сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокации.

По мнению политолога и депутата парламента Молдовы Оазу Нантоя, при анализе всех вышеизложенных сценариев следует спросить себя — Cui prodest? (Кому выгодно?)

"Мы должны задать себе вопрос, кого устраивает такая ситуация. Республику Молдова? Определенно нет. Украину? Нет, потому что Украине необходимо сконцентрировать все свои силы в зонах реального боевого противостояния с Российской Федерацией. Режим в Тирасполе? Учитывая, что этот режим больше мафиозный, чем представляющий интересы России, скорее нет", — считает Нантой.

Он не исключает, что Россия пошла на дестабилизацию восточных районов Молдовы, чтобы заставить часть украинских сил передислоцироваться из нынешних зон боевых действий к своим юго-западным границам для их охраны.

"Это моя попытка найти хоть какую-то логику. Я считаю, что до тех пор, пока Молдова, Украина и режим в Тирасполе не будут заинтересованы в дестабилизации ситуации, эти провокации не будут иметь серьезных последствий", — сказал эксперт.

До конца недели в Молдову прибудет делегация ОБСЕ, которая обычно выступает посредником в диалоге между сторонами. Однако западные партнеры полагают, что сейчас, на фоне провокаций и приближающейся линии фронта, Кишинев и Тирасполь должны согласиться на прямые переговоры.

Во вторник Служба информационной безопасности Молдовы (СИБ) инициировала совместное с органами Приднестровья расследование произошедших событий.