Молдова сократит численность российского дипперсонала

Власти Молдовы сократят численность персонала российского посольства. Решение принято в связи с попытками дестабилизации Молдовы, заявил на заседании правительства в среду, 26 июля, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. "Мы пришли к выводу о необходимости ограничить количество дипломатов, аккредитованных российской дипломатией в Молдове. Об этом также были проинформированы представители Российской Федерации", - указал он.

По словам Попеску, Молдова уже несколько лет является "объектом довольно враждебных действий со стороны Российской Федерации, значительная часть которых осуществлялась через посольство Российской Федерации в Кишиневе". "Я видел информацию о чрезмерном количестве антенн на здании посольства. Дипломатическим службам важно ориентироваться на хорошие отношения, но, когда часть дипломатического персонала направлена на усилия по дестабилизации нашей страны", - добавил министр.

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