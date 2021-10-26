Молдова после провала переговоров с Россией закупила газ у Польши

Молдова после провала переговоров с российским "Газпромом" о новом газовом контракте закупила 1 млн кубометров природного газа у Польши. В понедельник, 25 октября, правительство в Кишиневе сообщило, что между молдавской компанией Energocom и польским концерном PGNiG подписан контракт о пробной закупке газа.

"Это первая в истории Молдовы закупка газа у альтернативных источников", - говорится в документе. По этим данным, тем самым проверяется возможность импортировать газ от других поставщиков и уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа.

Между тем власти в Кишиневе продолжат на текущей неделе переговоры с "Газпромом" и попросят предоставить им "справедливую" цену, заявил заместитель премьер-министра Андрей Спыну.

"Газпром" грозит остановкой поставок газа Молдове

23 октября "Газпром" сообщил, что может полностью отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. По словам официального представителя российского энергетического гиганта Сергея Куприянова, долг Кишинева за поставленный газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн.

Днем ранее безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры, состоявшиеся у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Согласно сообщениям СМИ, Россия предложила Молдове скидку в 25 процентов, но молдавская сторона настаивала на 50 процентах, ссылаясь на нехватку средств. В тот же день парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране по причине дефицита газа. Он действует с 22 октября по 20 ноября.

Срок газового контракта истек 30 сентября

По словам Андрея Спыну, предложения, сделанные "Газпромом" во время переговоров, невыгодны для его страны. "Республика Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", - написал Спыну в соцсетях.

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов за 1000 кубометров. Это почти втрое дороже, чем в начале года, когда газ для страны стоил около 250 долларов за 1000 кубометров.