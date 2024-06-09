Молдова осудила граффити с гробами в Париже

Связаны ли эти рисунки с недавней акцией с гробами у Эйфелевой башни, пока не установлено.

Гробы с французскими флагами и надписями „французские солдаты в Украине“ появились у подножия Эйфелевой башни 1 июня. В этот же день парижская полиция задержала трех участников акции. Ими оказались гражданин Болгарии, который взял ответственность за доставку реквизита, а также граждане Германии и Украины. В ходе допросов все трое заявили, что согласились выполнить задание за деньги: водитель получил за него 120 евро, два других молодых человека - по 400 евро.