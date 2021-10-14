Молдова объявила "режим тревоги" из-за дефицита газа

Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила в стране энергетическую тревогу из-за нехватки газа. Об этому вечером в среду, 13 октября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.
Как отметил министр, состояние тревоги в энергетике объявлено для того, чтобы предприятия энергетического сектора самым серьезным образом подготовились к возможным сложным сценариям развития событий, а госучреждения могли принять меры по обеспечению энегоресурсами и защите граждан в холодное время года.
Беспрецедентный энергетический кризис
По словам Спыну, для того чтобы сэкономить газ, ряд предприятий энергетического комплекса, включая ТЭЦ, частично перешли на мазут или уголь. Вице-премьер назвал сложившуюся в стране ситуацию беспрецедентным энергетическим кризисом и заверил, что правительство делает все возможное для смягчения шока, который испытывает население из-за небывало высоких цен на газ.
При этом глава министерства инфраструктуры и регионального развития выразил надежду, что властям Молдовы удастся договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках газа "по приемлемым ценам". Действовавший ранее договор между концернами "Молдовагаз" и "Газпром" истек 30 сентября. А переговоры по поводу заключения нового долгосрочного контракта с российским энергетическим гигантом пока не завершены. До того, как он будет подписан, Кишиневу придется покупать газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров - при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдове в текущем году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: в этом году таких ограничений, как в прошлом, не планируется (20)
Правительство Литвы не настроено ограничивать личную...
"Delfi. Главное": Литва готовится к ревакцинации, в Латвии небывалый скачок Covid, Минск заполонили мигранты (8)
Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...
Литва - в десятке лидеров по смертности от ковида в ЕС (7)
С начала пандемии COVID-19 до сентября 2021 г. в Литве вырос...
Литва перешагнула черту – такого показателя в этом году еще не было (19)
В Литве на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится...
Опрос жителей Литвы показал печальную реальность: на чем экономят люди (6)
Лидерами "теневого" бизнеса по-прежнему считаются...