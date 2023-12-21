Молдова намерена покинуть СНГ к концу 2024 года

Молдова завершит процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) до конца 2024 года, последовательно денонсировав все оставшиеся соглашения, заключенные в рамках этой организации. Кишинев выходит из договоров пошагово, предварительно изучив ситуацию в каждой сфере, заявила в эфире телеканала Exclusiv TV в среду, 20 декабря, председатель комиссии по внешней политике и европейской интеграции в парламенте Молдовы Дойна Герман.

Одновременно Герман не согласилась с заявлением ряда оппозиционных политиков, что Молдова из-за выхода из СНГ может пострадать. По ее словам, этот шаг не повлечет за собой отрицательных последствий для молдавской экономики, так как не исключает двустороннего сотрудничества со странами СНГ. "Это часть манипуляции и дезинформации. Очевидно, что экономически нам терять нечего. Прежде всего, если говорить о соглашениях экономически: мы ежегодно платим по этим соглашениям. Если мы расторгнем эти соглашения, мы будем освобождены от этих платежей", - подчеркнула парламентарий.