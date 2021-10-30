После длившегося несколько недель конфликта вокруг поставок российского газа Молдове власти в Кишиневе и российский "Газпром" договорились об условиях нового контракта. "В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией "Молдовагаз", - заявило в пятницу, 29 октября, министерство инфраструктуры в Кишиневе.

Молдавское ведомство также отметило, что предыдущий контракт "продлен на пять лет по формуле цены, предложенной молдавской стороной". Поставки по новому соглашению начнутся 1 ноября.

Переговоры Кишинева с "Газпромом"

23 октября "Газпром" сообщил, что может полностью отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. По словам официального представителя российского энергетического гиганта Сергея Куприянова, долг Кишинева за поставленный газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн.

Днем ранее безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры, состоявшиеся у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Согласно сообщениям СМИ, Россия предложила Молдове скидку в 25 процентов, но молдавская сторона настаивала на 50 процентах, ссылаясь на нехватку средств. В тот же день парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране по причине дефицита газа. Он действует с 22 октября по 20 ноября.

Срок газового контракта истек 30 сентября

По словам вице-премьера Молдовы Андрея Спыну, предложения, сделанные "Газпромом" во время переговоров, невыгодны для его страны. "Республика Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", - написал Спыну в соцсетях.

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов за 1000 кубометров. Это почти втрое дороже, чем в начале года, когда газ для страны стоил около 250 долларов за 1000 кубометров. Варианты помощи Молдове рассматривали Германия и ЕС. Брюссель сообщил о выделении Молдове 60 млн евро для урегулирования газового кризиса.