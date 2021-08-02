МОК допустил введение новых санкций против Беларуси из-за ситуации со спортсменкой Тимановской

По словам Адамса, сначала МОК необходимо разобраться в случившимся. «Мы запросили их (Национальный олимпийский комитет Белоруссии,— прим. Дождя) предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия. Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Белоруссии. Так что нам надо посмотреть, что они скажут до каких-либо действий», — сказал Адамс.

Он добавил, что «это неприятный случай», однако нужно «избегать спекуляций и домыслов» (цитата по РИА Новости).

Адамс отметил, что МОК находится на связи с Тимановской — представители организации общались с ней ночью и утром 2 августа. Спортсменка провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда, рассказал Адамс. Он уточнил, что переговоры с Тимановской ведет директор организации по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд.

«Местные органы власти заверили нас, что ей помогают. Задача номер один — ее безопасность. Нам нужно выслушать ее и поддержать в ее решении», — заявил представитель МОК.

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио 2 августа в предварительном забеге на дистанции 200 метров. Однако 1 августа спортсменку привезли в аэропорт Токио в сопровождении психолога и представителя НОК Беларуси. Там Тимановская обратилась в японскую полицию. Она также записала видеообращение к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию — спортсменка утверждает, что ее пытаются насильно вывезти из Токио после критики руководства олимпийской сборной Беларуси. В НОК заявили, что спортсменку пытались отправить из Токио домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ситуация с Тимановской — «доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдет в себе смелость заговорить».