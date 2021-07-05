Moet Hennessy сменит этикетки для возобновления поставок шампанского в РФ

Французская транснациональная компания LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) начнет добавлять упоминание об "игристом вине" на оборотную сторону бутылок c шампанским для соответствия новым поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, которые 2 июля подписал президент РФ Владимир Путин. В компании при этом указали, что стараются всегда соответствовать действующему законодательству. Выдержки из заявления MH привело в воскресенье, 4 июля, агентство Reuters.
"MH Champagne Maisons всегда соблюдали действующее законодательство, где бы они ни работали, и возобновят поставки в кратчайшие сроки, как только будут внесены соответствующие изменения", - говорилось в заявлении, полученном Reuters по электронной почте.
Moet Hennessy (MH) уточнила, что некоторое время потребуется для урегулирования логистических и регулятивных вопросов, в том числе связанных с заменой этикеток. Точных сроков в MH не назвали. Компания, в частности, продает шампанское Moet&Chandon, Veuve Clicquot и Dom Perignon.
Moet Hennessy временно приостановила поставки в РФ
Поправки, подписанные Путиным разрешали использовать понятие "шампанское" исключительно в отношении подобной продукции, произведенной на территории России.
Поставщики шампанских вин из французского региона Шампань при этом обязаны были в соответствии с новым законом переименовать свою продукцию в "игристое вино", говорилось в письме Moet Hennessy.
На этом фоне MH сообщила партнерам, что временно приостанавливает поставки своей продукции в РФ - в связи с изменением законодательства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за штамма "дельта" снова началась гонка с вирусом: ученые рекомендуют готовиться к новому обострению (31)
В Европе лето в самом разгаре, но надежды на то, что...
Правительство планирует более быстрое повышение пенсий: ежегодно на несколько десятков евро (54)
Правительство Литвы 5 июля высказалось за ускоренное...
Мэр Вильнюса: мало предоставить мигрантам место жительства (77)
После того как МВД Литвы попросило муниципалитеты...
Глава МВД: новый палаточный городок для мигрантов в Литве появится на этой неделе прошения о предоставлении убежища намечается рассматривать до 10 дней (24)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит,...
Из-за штамма "дельта" рост заболеваемости коронавирусом может начаться раньше, чем в прошлом году (15)
Скорость сокращения числа новых случаев коронавируса (...