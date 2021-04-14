Moderna понизила эффективность своей вакцины

Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни — в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек. В декабре 2020-го Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.