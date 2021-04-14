aA
Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против COVID-19, созданной по технологии мРНК, пишет DW.
Moderna понизила эффективность своей вакцины
© Zuma Press / Scanpix

Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни — в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек. В декабре 2020-го Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В Литву поступила первая партия вакцины Johnson & Johnson (29)

В Литву во вторник поступила первая партия вакцины от...

В Литву доставлено 9,6 тыс доз вакцины AstraZeneca (6)

Во вторник в Литву поступила десятая партия вакцины от...

TOP новостей

Новые рейтинги: медовый месяц закончился, начался новый период (25)

Медовый месяц для Союза отечества и Христианских...

Министр экономики Литвы: я считаю, что вся торговля может открыться (17)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...

Коронавирус в Литве: 1284 новых случая, скончались 4 человека (11)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1284 новых случая...

Правительство Литвы призывают вернуть все медицинские услуги: количество избыточных смертей составляет почти 10 000 (19)

Член парламентской фракции социал-демократов,...

Представители санатория Belorus обратились к премьер-министру и президенту Литвы (9)

Представители друскининкайского санатория Belorus ,...