Moderna может быть разрешена для вакцинации детей в возрасте от полугода

В понедельник, 2 мая, Moderna подала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на внесение изменений в разрешение на торговлю, чтобы оценить использование дозы вакцины в 25 микрограмм для детей в возрасте от шести месяцев до шести лет.

Заявка от Moderna последовала за недавним решением EMA о рекомендации включить в регистрационное удостоверение вакцинацию детей в возрасте от шести лет.

Согласно данным исследования, во время волны омикрона в 51% случаев подтверждена эффективность вакцины для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет и в 37% случаев у детей в возрасте от двух до шести лет.

В настоящее время Moderna исследует возможности использования бустерных доз для двух старших групп детей. Компания также работает над дизайном исследования для оценки потенциала ревакцинации детей в возрасте от шести месяцев до шести лет.

24 февраля этого года Комитет по лекарственным средствам для человека EMA принял положительное заключение, порекомендовав включить в регистрационное удостоверение использование вакцины Spikevax для детей с шести лет.

На основании рекомендации EMA Spikevax разрешена Европейской комиссией при условии, что вакцина используется для активной иммунизации с целью предотвращения Covid-19 у людей в возрасте от шести лет.