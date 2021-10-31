Полиция арестовала мужчину с ножом, который разлил в поезде соляную кислоту и поджег ее. Как уточняет Reuters, подозреваемому около 20 лет. NHK отмечает, что один из пострадавших получил серьезные травмы.

NHK сообщает, что нападавший размахивал в поезде ножом. По данным NHK, пострадали восемь человек.