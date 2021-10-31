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Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Об этом сообщает Kyodo.
Полиция арестовала мужчину с ножом, который разлил в поезде соляную кислоту и поджег ее. Как уточняет Reuters, подозреваемому около 20 лет. NHK отмечает, что один из пострадавших получил серьезные травмы.
NHK сообщает, что нападавший размахивал в поезде ножом. По данным NHK, пострадали восемь человек.
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