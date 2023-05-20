В столице Сербии Белграде в третий раз за последние две недели прошла многотысячная акция протеста против насилия. Ее участники требуют отставки главы МВД страны Бранислава Гашича и руководителя Агентства безопасности и информации Александра Вулина, а также роспуска правительственного комитета по регулированию электронных СМИ и закрытия провластных таблоидов и телеканалов из-за пропаганды ненависти и вульгарного контента.

Сербия против насилия

Протесты начались на фоне обеспокоенности по поводу роста уровня насилия в стране после двух массовых расстрелов, случившихся в Сербии в мае - в их результате погибли и получили ранения десятки человек. Как отмечает AFP, нынешние митинги, организованные оппозицией, являются одними из крупнейших с тех пор, как более 20 лет назад массовые демонстрации спровоцировали падение режима бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.

Вучич упрекает оппозицию

В то же время президент Сербии Александар Вучич назвал протесты политическим трюком. Он анонсировал демонстрацию своих сторонников на следующей неделе, которая, по его словам, станет "крупнейшим собранием в истории Сербии". Близкий союзник Вучича премьер-министр Ана Брнабич также обвинила "иностранные разведывательные службы" в разжигании беспорядков с целью дестабилизации ситуации в стране.

Массовая стрельба в Сербии

3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в одной из школ Белграда: тогда погибли восемь человек - ученики и охранники школы, еще шестеро получили ранения. Через день 21-летний мужчина открыл огонь по прохожим в окрестностях муниципалитета Младеновац. Он убил восемь и ранил еще 14 человек.

После случаев массовой стрельбы Вучич пообещал "разоружить" Сербию с помощью амбициозного плана, который позволит бороться с законным и незаконным оборотом огнестрельного оружия, пишет AFP. По данным исследовательской группы Small Arms Survey, в Сербии самый высокий уровень владения оружием в Европе: примерно 39 из 100 человек имеют огнестрельное оружие, отмечает агентство.