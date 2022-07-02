Митингующие ворвались в здание Палаты представителей - однопалатного парламента в Тобруке на севере Ливии. Штурм состоялся в пятницу, 1 июля. Как передало агентство AFP, демонстранты выступали против серьезного ухудшения условий жизни, длительных перебоев с электричеством, усугубленных блокадой нескольких нефтяных объектов на фоне стычек между вооруженными противоборствующими группами.

По данным местных телеканалов, протестующие проникли в здание, совершили там акты вандализма. Над парламентом поднимались густые столбы черного дыма от шин, подожженных демонстрантами. Согласно некоторым сообщениям, в ряде помещений произошел пожар.

На момент штурма здание пустовало, поскольку пятница в Ливии - выходной день. Проникнуть на территорию объекта удалось после того, как один из митингующих с помощью бульдозера снес часть ворот, автомобили депутатов также были подожжены.

В ливийском парламенте отреагировали на произошедшее, обнародовав заявление о признании "права граждан на мирные демонстрации", но при этом осудив "акты вандализма и поджог" законодательного органа.

Премьер-министр базирующегося в Триполи правительства Абдель Хамид Дбейба написал в Twitter, что присоединяет свой голос к голосам протестующих и призывает к проведению выборов.

Конфликт в Ливии

В Ливии после свержения диктатора Муамара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства, которое получило признание ООН, но контролировало меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей.

Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования генерала Халифы Хафтара - бывшего соратника Каддафи. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи. За генералом стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.

Соглашение о постоянном прекращении огня

В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Представители сторон конфликта 5 февраля 2021 года в Ливии избрали переходное правительство в рамках женевского форума при посредничестве ООН. В Сирте 10 марта 2021 года ливийский парламент утвердил состав кабмина, который должен был руководить страной до выборов президента, намеченных на 24 декабря того же года. За несколько дней до указанной даты голосование было отменено из-за невозможности провести его в связи с нестабильной ситуацией в стране.