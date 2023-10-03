Миссия ООН потрясена "внезапным решением" населения покинуть Нагорный Карабах

 
Радио Свобода
ФОТО: Shutterstock

Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном сегодня заявлении наблюдатели отмечают, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян.

"Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", – заявляет миссия ООН.

В то же время чиновники ООН заявляют, что ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия. Авторы заявления также отмечают, что в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных.

"На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", – подчеркивает команда международной структуры, заверяя, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Агдаме, Степанакерте и Лачинском коридоре. Как следует из сообщения, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен".

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Радио Свобода
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