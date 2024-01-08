Миссия невыполнима? Госсекретарь США Энтони Блинкен ездит по Ближнему Востоку в попытке предотвратить большую войну

Израиль продолжает масштабную наземную и воздушную контртеррористическую операцию в секторе Газа. Израильское командование полагает, что война может продлиться еще не менее года и выйти за рамки сугубо палестино-израильского конфликта.

Проиранская радикальная группировка "Хезболла", базирующаяся в Ливане, обстреливает северные территории Израиля с начала конфликта в Газе. Последние обстрелы произошли накануне вечером. Израильские власти предупреждают, что будут действовать жестко, если мировое сообщество не отодвинет "Хезболлу" от израильских границ.

На таком фоне Энтони Блинкен прибыл в воскресенье в регион. Он уже посетил Иорданию и Катар, в понедельник утром отправился в Объединенные Арабские Эмираты, далее — в Саудовскую Аравию и позднее приземлится в аэропорту Тель-Авива.

После переговоров с Нетаньяху госсекретарь США встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси.