Миссии Евросоюза и США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в четверг, 18 марта, поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией при международном посредничестве. Как написала на своей странице в соцсети Twitter постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте, целью этого диалога должно стать проведение в 2021 году честных и независимых выборов при участии международных наблюдателей.

