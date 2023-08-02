"Мишенью являются гражданские порты". Россия нанесла новый удар по порту Измаил на Дунае — что известно

"По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования", — говорится в посте Кипера в Телеграме.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее сообщил, что после российского удара по портам на Дунае там вспыхнули пожары и поврежден элеватор.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БПЛА. Большинство "шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", — было сказано в заявлении.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Военные сообщают, что пуски "шахедов" осуществлялись с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск, полигон "Чауда" в аннексированном Крыму.

Агентство Reuters передает со ссылкой на источники, что порту Измаил нанесен серьезный ущерб.

Украинская прокуратура уточняет, что в Измаиле были повреждены или уничтожены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, а также производственные, складские и административные помещения.

Существенные повреждения также получило трехэтажное здание "Морвокзала".

На фото видны значительные повреждения администрации Дунайского пароходства.

Украинская ПВО также отразила удар дронов по Киеву. По словам главы Киевской городской администрации Сергея Попко, до украинской столицы долетели по меньшей мере 10 беспилотников, но все они были сбиты.

При этом в нескольких районах города упали обломки, в результате чего повреждены несколько нежилых помещений и дорожное покрытие. В Соломенском районе Киева значительно пострадало высотное здание, в котором находятся органы власти.