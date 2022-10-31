Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,10 доллара, или на 1,2%, до 94,67 доллара за баррель по состоянию 07:10 по Гринвичу после падения на 1,2% в пятницу, 28 октября.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) стоила 86,83 доллара за баррель, что на 1,07 доллара, или на 1,2%, после снижения на 1,3% в пятницу, 28 октября.

Цены упали более чем на 1 доллар в понедельник, 31 октября, после более слабых, чем ожидалось, данных по производственной активности в Китае и опасений, что расширение мер по борьбе с COVID-19 приведет к сокращению спроса.

Война в Украине и ситуация с нефтью:



31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.