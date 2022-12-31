Одной из первых стран, уже встретивших 2023 год в ночь на воскресенье, 1 января, по местному времени стала Австралия. В отличие от трех предыдущих лет, когда из-за пандемии коронавируса на континенте вводились ограничительные меры и даже запреты на проведение массовых мероприятий, в этом году празднику ничто не мешает. На ежегодное пиротехническое шоу, которое 31 декабря традиционно устраивается в гавани крупнейшего города страны - Сиднея, собрались посмотреть около 1 млн человек.

Фейерверки прошли во многих крупных городах Австралии, причем в ряде случаев в дополнение к основным были запланированы ранние "семейные" шоу. При этом пожарные службы призывали австралийцев по возможности не запускать пиротехнику самостоятельно, а получить удовольствие от представлений, подготовленных специалистами - с Рождества там вынуждены реагировать на крупные возгорания травы.

Жители полуторамиллионного новозеландского Окленда также смогли встретить Новый год без коронавирусных ограничений. Тысячи людей собрались здесь под Небесной башней (Sky Tower - Ред.), самым высоким сооружением страны. Фейерверком, запущенным с нее, здесь заменили обратный отсчет последних секунд до полуночи.

Новогодняя ночь как повод пошуметь

В Германии дела с пиротехникой обстоят строго: официально ее разрешается покупать всего три дня в году. А в последние два года ее продажа была запрещена: таким образом власти пытались избежать излишнего скопления людей и нагрузки на больницы из-за возможных пострадавших при неудачных запусках фейерверков.

Кроме того, запускать пиротехнику разрешено только в новогоднюю ночь.